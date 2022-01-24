Интерьерная краска для стен купитьИнтерьерные краски для стен очень популярны в последнее время. Отлично вписывается в пространство эффект, когда стены являются фоном, неважно в сдержанных или ярких оттенках.
Идеально гладкая поверхность гладких красок не навязчива, не отвлекает от других деталей интерьера, выглядит дорого. На рынке представлены как очень дорогие гладкие краски, так и дешевые, а также оптимальные по соотношению цена/качество.
Колеровка в цвет каталога выполняется на заводе. Можно колеровать самостоятельно, ориентируясь на результат.
Нанесение
1. Подготовить стены. Они должны быть выровнены максимально идеально, иначе все недочеты будут видны.
2. Покрыть стены грунтом глубокого проникновения.
3. Краску нанести в соответствие с инструкцией по применению.